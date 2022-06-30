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Судья РПЛ - о словах Иванова про «козлов»: В личном общении он очень приятный человек

Арбитр не держит зла на руководителя «Урала»
30 июня 2022 23:12
автор: Александр Шульгин

Арбитр РПЛ Ян Бобровский прокомментировал слова президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова, обозвавшего его бригаду «козлами».

«Цитата Иванова про козлов? Этот вопрос уже много обсуждался. Мы все хорошо знаем и уважаем Григория Викторовича. В личном общении он очень приятный человек, который, правда, может сказать-то что-то жёсткое на эмоциях. Думаю, он сделал выводы после этих слов», - приводит слова Бобровского «Чемпионат».

Напомним, встреча состоялась в рамках 20-го тура сезона РПЛ 2021/22 и завершилась вничью 2:2.

Матч ознаменовался спорными решениями бригады Бобровского.

источник: Чемпионат.com
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