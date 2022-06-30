Судья РПЛ - о словах Иванова про «козлов»: В личном общении он очень приятный человек

Арбитр РПЛ Ян Бобровский прокомментировал слова президента екатеринбургского «Урала» Григория Иванова, обозвавшего его бригаду «козлами».
«Цитата Иванова про козлов? Этот вопрос уже много обсуждался. Мы все хорошо знаем и уважаем Григория Викторовича. В личном общении он очень приятный человек, который, правда, может сказать-то что-то жёсткое на эмоциях. Думаю, он сделал выводы после этих слов», - приводит слова Бобровского «Чемпионат».
Напомним, встреча состоялась в рамках 20-го тура сезона РПЛ 2021/22 и завершилась вничью 2:2.
Матч ознаменовался спорными решениями бригады Бобровского.
источник: Чемпионат.com