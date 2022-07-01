Круговой рассказал, как в «Зените» приняли Бакаева

Полузащитник питерского «Зенита» Данил Круговой рассказал, как в команде приняли перешедшего из московского «Спартака» Зелимхана Бакаева.

«Приняли его хорошо. Организовали тоннель. Думаю, он будет справа в нападении конкурировать с Малкомом. Сейчас на тренировках его используют именно справа, как крайнего атакующего хавбека, поэтому он играет против меня. Слева или под нападающими его пока не ставят.

Хорошая левая нога, качественный футболист. Хорошо работает с мячом, подстраивается под мяч, работает корпусом. В борьбе принимает участие. «Зениту» он поможет», - приводит слова Кругового «Известия».

Напомним, «Зенит» подписал футболиста в качестве свободного агента. Контракт Бакаева со «Спартаком» истек по окончании минувшего сезона.

9 июля бывшая и нынешняя команды Бакаева встретятся между собой в матче за Суперкубок страны.