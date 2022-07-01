Родригао похвастался успехами в русском языке: «Украл, выпил - в тюрьму. Романтика!»

Бразильский защитник «Сочи» Родригао похвастался своими успехами в изучении русского языка.

«Мне очень помогают Жоаозиньо с Нобоа, которые хорошо владеют русским. Любимых слов много: «право», «лево», «вперёд», «назад», «как дела», «спасибо», «пожалуйста»… Особенно мне нравится - «отлично». Если тренер говорит мне «отлично», значит, я все сделал как надо.

Работники клуба всегда помогают мне с переводом русских слов, обучают забавным фразам. Например: «Украл, выпил, в тюрьму – романтика!». Ребята иногда надо мной подшучивают, но я уже лучше начинаю понимать эти шутки, чувствовать язык», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне бразилец провел 31 матч во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча. Южане впервые в своей истории завоевали серебряные медали чемпионата России.