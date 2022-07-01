«Пока семья не жалуется». Родригао рассказал, почему решил остаться в России

Бразильский полузащитник «Сочи» Родригао объяснил, почему не собирается уезжать из России.

«Я комфортно чувствую себя в России и в «Сочи». Меня очень хорошо приняли, поэтому не хочу никуда уезжать. Пока семья не жалуется, что я живу в России, и эта ситуация не создает никому проблем, буду продолжать играть здесь», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, в минувшем сезоне бразилец провел 31 матч во всех клубных турнирах, в которых забил три мяча. Южане впервые в своей истории завоевали серебряные медали чемпионата России.