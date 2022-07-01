Кавазашвили - о ситуации с легионерами в РПЛ: Если к нам кто и поедет, то говно второсортное

Бывший голкипер московского «Спартака» и сборной СССР по футболу Анзор Кавазашвили объяснил, почему не считает целесообразным сейчас приглашение российскими клубами легионеров.

«Ну и толку от того, что лимит ослабили? К нам никто не поедет. А если и поедет, то какое-то говно второсортное. Покупать сейчас легионеров - неблагодарное дело. За это надо сказать спасибо коррупционерам из ФИФА.

Вот приедет сейчас какой-нибудь латиноамериканец и будет здесь отнимать игровую практику у наших ребят, а потом сбежит, как ублюдок Ларссон. Еще и грязью обольет», - приводит слова ветерана Sport24.ru.

Напомним, перед нынешним сезоном РФС ослабил лимит на легионеров, а ФИФА разрешил иностранцам приостанавливать контракты с российскими клубами и уходить в бесплатную аренду на срок до 30 июня 2023 года.