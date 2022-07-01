Экс-тренер ЦСКА поддержал Эджуке в планах уйти в чемпионат Германии

Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин высказался об информации о том, что нигерийский нападающий Чидера Эджуке может приостановить контракт с армейцами ради игры в «Герте».

«Думал, что он уже останется. Но Эджуке тоже можно понять: у нас нет еврокубков, а Германия — это не наш чемпионат, это Европа. Есть большая разница с тем, что он играет в России. Бундеслига сильнее РПЛ. Эджуке всё делает правильно», - приводит слова Гршина «Чемпионат».

Отметим, что контракт форварда с ЦСКА действует еще два года.

За армейский клуб Эджуке провел 65 матчей, в которых забил десять мячей и отдал восемь голевых передач.