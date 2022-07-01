Канчельскис заявил, что Кокорин обязан обратиться к руководству «Фиорентины»

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной России Андрей Канчельскис заявил, что форвард «Фиорентины» Александр Кокорин заслуживает еще одного шанса в составе «Фиалок», однако он должен сам сказать об этом клубным боссам.

«Будь я на месте Кокорина, сказал бы: «Дайте мне шанс». У каждого футболиста должно быть самолюбие. Нужно объяснить ситуацию. Не может же футболист хорошо играть, в том числе за сборную, а потом в один момент перестать.

Ему нужно попросить дать еще один шанс и после полноценной предсезонки решать вопрос. Тогда все будет по-честному и справедливо. Сюда вернуться он всегда успеет. А за рубеж попасть очень сложно, особенно сейчас. Ему повезло, но нужно цепляться», - приводит слова Канчельскиса Sport24.ru.

Напомним, в минувшем сезоне Кокорин провел всего семь матчей, в основном выходя на замену и не отметившись результативными действиями.

Ранее «Фиорентина» давала понять, что будет всеми способами добиваться расторжения контракта с россиянином, однако тот заявил, что планирует остаться во Флоренции.