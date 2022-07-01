Толиссо после пяти лет в «Баварии» вернулся в «Лион»

«Лион» объявил о подписании пятилетнего контракта с полузащитником Корентеном Толиссо.

Напомним, что хавбек является воспитанником клуба

«Я очень рад вернуться и стать частью нового проекта клуба. Лион — мой город, это место, где я вырос, где мне хорошо и куда я возвращаюсь с большим удовольствием. Я чувствую огромную любовь болельщиков, и мне не терпится снова потанцевать с ними на родном стадионе», -приводит слова футболиста пресс-служба клуба.

Добавим, что Толиссо покинул «Лион» в 2017 году, перейдя в «Баварию», где провел пять лет, за которые выиграл 14 трофеев, в том числе Лигу чемпионов и Клубный чемпионат мира.

В «Лион» Толиссо вернулся свободным агентом, а уходил, принеся клубу 41,5 млн евро.