«Манчестер Сити» объявил о подписании трехлетнего контракта с немецким голкипером Ортегой

Пресс-служба «Манчестер Сити» сообщила о том, что к команде на правах свободного агента присоединился голкипер «Арминии» Штефан Ортега.

По информации источника, руководство «горожан» заключило с 29-летним немцем трехлетний контракт. В новом клубе вратарь будет выступать под 18-м номером.

Напомним, что Ортега выступал за «Арминию» с июля 2017 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 35 матчах, пропустил 59 голов и шесть раз отстоял «на ноль».

Ранее в своей карьере вратарь защищал цвета «Мюнхена 1860». Портал Transfermarkt оценивает его текущую стоимость в шесть миллионов евро.