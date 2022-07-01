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Кузнецов считает, что возможный уход Эджуке из ЦСКА станет потерей для армейского клуба

Нигерийский футболист может перейти в «Герту».
Кузнецов считает, что возможный уход Эджуке из ЦСКА станет потерей для армейского клуба
01 июля 2022 13:28
автор: Владислав Корегин
автор фото: ПФК ЦСКА

Экс-игрок ЦСКА Дмитрий Кузнецов высказался по поводу возможного ухода флангового нападающего Чидеры Эджуке из армейского клуба в летнее трансферное окно.

Ранее стало известно, что 24-летний нигериец принял решение приостановить свой контракт с красно-синими на один сезон и продолжить карьеру в «Герте». Отметим, что главным тренером берлинцев является бывший наставник «Динамо» Сандро Шварц.

– Желание Эджуке играть в хорошем чемпионате абсолютно нормальное. Каждый хочет повышать мастерство. Эджуке очень прибавил за последний год. Неудивительно, что Сандро Шварц захотел заполучить его в команду. Эджуке очень качественный игрок, для ЦСКА его уход – потеря, – цитирует Кузнецова «Чемпионат».

Напомним, что Эджуке перешел в ЦСКА из «Херенвена» в августе 2020 года за 11,5 миллионов евро, подписав с московским клубом четырехлетний контракт. Всего за армейцев 24-летний нигериец отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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