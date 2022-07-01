Агент Мартинса заявил, что его клиент собирается вернуться в расположение «Спартака»

Агент Александр Боннефон, клиентом которого является опорный полузащитник «Спартака» Кристофер Мартинс, подтвердил информацию о том, что его подопечный вернется в стан красно-белых.

Отметим, что в начале июня московская команда объявила о выкупе контракта 25-летнего хавбека у «Янг Бойз» за 6,4 млн евро. При этом игрок заключил с клубом до конца сезона-2024/25.

– Мартинс собирается вернуться в «Спартак», – приводит слова Боннефона «РБ-Спорт».

Напомним, что Мартинс присоединился к «Спартаку» в конце января этого года на правах аренды. Всего за клуб футболист из Люксембурга отыграл 13 матчей, забил один гол и отдал три результативных паса. Вместе с москвичами полузащитник стал обладателем Кубка России.