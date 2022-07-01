Талалаев назвал «Краснодар» российской «Барселоной»

Главный тренер «Ахмата» Андрей Талалаев восхищен подходом «Краснодара» к доведению молодых футболистов до основного состава.

«В этом клубе идеальная система, поскольку требования ко всем командам едины. Они играют в одном стиле — молодые футболисты после перехода в основной состав уже знают, во что и как там играть. «Краснодар» — наша «Барселона», - приводит слова Талалаева RT, ссылаясь на «Спорт уик-энд».

Напомним, что «быки» закончили прошлый сезон на четвертом месте, несмотря на то, что все легионеры приняли решение приостановить свои контракты с командой из Краснодара.