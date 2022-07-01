Полузащитник «Сочи» Нобоа поделился мнением по поводу перехода Кассьерры в «Зенит»

Центральный полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа оценил трансфер нападающего клуба Матео Кассьерры в «Зенит».

Отметим, что 30 июня петербургский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с колумбийским футболистом. При этом трудовое соглашение может быть продлено еще на один сезон.

– Уход Матео – огромная потеря для нашей команды. Но для него это, конечно же, шаг вперед. «Зенит» становится чемпионом каждый год. Если игрока зовут в такую большую команду, это плюс для него, – приводит слова Нобоа «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Кассьерра выступал за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» 25-летний форвард отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.