«Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси» претендуют на подписание защитника «Торино» Бремера

Центральный защитник «Торино» Глейсон Бремер входит в сферу интересов топовых клубов АПЛ.

Согласно информации портала 90min, 25-летнего бразильца хотят приобрести три команды из Лондона, а именно «Арсенал», «Тоттенхэм» и «Челси». Ранее сообщалось, что сам игрок планирует продолжить свою карьеру в клубе, который будет выступать в Лиге чемпионов.

Напомним, что Бремер перешел в «Торино» в июле 2018 года из «Атлетико Минейро». С тех пор он принял участие в 110 матчах, забив 13 голов и отдав пять результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 35 миллионов евро.