Дзагоев может продолжить свою карьеру в одном из клубов чемпионата Турции

Экс-игрок ЦСКА Алан Дзагоев может пополнить состав иностранного клуба в летнее трансферное окно.

Как сообщает Eurostavka, услуги 32-летнего футболиста были предложены трем турецким командам – «Антальяспору», «Истанбулу» и «Касымпаше». Также отмечается, что сам хавбек заинтересован в том, что продолжить свою карьеру за границей.

Напомним, что Дзагоев покинул ЦСКА по окончании сезона-2021/22. Он находился в клубе с января 2008 года. Всего в составе красно-синих он отыграл 397 матчей, забил 77 голов и отдал 93 результативных паса. Вместе с армейцами хавбек стал трехкратным чемпионом России.