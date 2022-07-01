Экс-глава РПЛ Хачатурянц: Я был против Суперкубка в Питере и считаю, что был прав

Бывший президент РПЛ Ашот Хачатурянц заявил, что проведение матча за Суперкубок России между московским «Спартаком» и питерским «Зенитом» в Санкт-Петербурге является грубым нарушением спортивного принципа.

«Суперкубок России в Петербурге - это нарушение спортивного принципа. Если бы это приняли хотя бы, когда у «Динамо» гипотетически оставался шанс оказать конкуренцию «Зениту» и стать чемпионом, либо когда «Спартак» еще не сыграл, условно, полуфинал, тогда понятно. Но город не был назначен заранее.

Я был против проведения матча в Петербурге. И считаю, что моя позиция была правильной», - сказал Хачатурянц в эфире YouTube-канала «Коммент.Шоу».

Напомним, встреча состоится 9 июля.

Накануне сам Хачатурянц подал в отставку с поста президента РПЛ, проработав чуть больше полугода. Его место временно занял генеральный секретарь РФС Александр Алаев.