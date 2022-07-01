«Пари Нижний Новгород» арендовал у «Спартака» полузащитника Константина Шильцова

Атакующий полузащитник «Спартака» Константин Шильцов продолжит свою карьеру в клубе «Пари Нижний Новгород». Об этом сообщает пресс-служба нижегородцев.

По информации источника, красно-белые отдали 20-летнего хавбека в аренду до конца сезона-2022/23. При этом у волжан будет возможность выкупа футболиста следующим летом.

Напомним, что Шильцов находился в клубной системе «Спартака» с сентября 2019 года. В прошедшем сезоне он принял участие в 36 матчах второй команды москвичей, забил десять голов и отдал два результативных паса.