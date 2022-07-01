В «Герте» отреагировали на появившуюся новость о том, что клуб подпишет форварда ЦСКА Эджуке

Директор по коммуникации «Герты» Маркус Юнг прокомментировал слухи о том, что в ближайшее время к команде присоединится фланговый нападающий ЦСКА Чидера Эджуке.

Ранее в СМИ появилась новость, что 24-летний нигериец принял решение приостановить свой контракт с армейцами на один сезон и продолжить карьеру в берлинском клубе.

– Я знаю, что вы хотите узнать, но мы не участвуем в подобных слухах, – приводит слова Юнга «Чемпионат».

Напомним, что Эджуке защищает цвета ЦСКА с лета 2020 года. Всего за армейцев он отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро.