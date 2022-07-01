Защитник Евгеньев после ухода из «Динамо» может пополнить состав «Крыльев Советов»

Центральный защитник Роман Евгеньев, ранее покинувший «Динамо» на правах свободного агента, может перейти в другой клуб РПЛ.

Как сообщает портал Eurostavka, 23-летний футболист может заключить трудовое соглашение с «Крыльями Советов». По информации источника, игрок близок к трансферу в самарцев, поскольку его агент Павел Андреев представляет интересы многих футболистов команды, а также ее главного тренера Игоря Осинькина.

Напомним, что Евгеньев является воспитанником академии «Динамо». Всего за бело-голубых он отыграл 86 матчей, забил два гола и отдал два результативных паса.

В составе сборной России защитник провел одну встречу.