ЦСКА интересуется приобретением защитника «Ростова» Осипенко

Руководство ЦСКА рассматривает возможность подписания центрального защитника «Ростова» Максима Осипенко.

Согласно данным телеграм-канала журналиста Ивана Карпова, московский клуб готов предложить три миллиона евро за трансфер 28-летнего футболиста. Отмечается, что ростовчане планируют заработать на своем игроке более крупную сумму.

Напомним, что Осипенко пополнил состав «Ростова» в январе 2020 года. Всего за южан он отыграл 69 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной России защитник провел три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.