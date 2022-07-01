Агент защитника ЦСКА Бийола сообщил о том, что у игрока есть предложение от итальянского клуба

Агент Роберт Чибеж, представляющий интересы защитника ЦСКА Яки Бийола, рассказал о том, что его подопечный может продолжить свою карьеру в Серии А.

Ранее стало известно, что до конца следующей недели 23-летний словенец должен вернуться в расположение армейского клуба.

– Предложение из Италии действительно есть, но пока ситуация далека от заключения сделки. Мы договорились, что во время выходных Яка сам все обдумает и клубы также обсудят. Но оформить сделку будет непросто, – цитирует агента «РБ-Спорт».

Напомним, что Бийол пополнил состав ЦСКА в июле 2018 года, перейдя из словенского «Рудара» за 400 тысяч евро. Всего за красно-синих он отыграл 96 матчей, забил семь голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт истекает летом 2023-го.