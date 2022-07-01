«Салернитана» проявляет интерес к бывшему форварду «Краснодара» Ботхейму

Бывший нападающий «Краснодара» Эрик Ботхейм может стать игроком «Салернитаны» летом 2022 года.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», руководство клуба Серии А рассматривает кандидатуру 22-летнего норвежца в качестве усиления своей атакующей линии в текущее трансферное окно.

Напомним, что Ботхейм перешел в «Краснодар» в январе этого года из «Буде-Глимта» за восемь миллионов евро. Однако в составе южан он не провел ни одного матча, приостановив свой контракт с клубом весной. В середине мая форвард расторг трудовое соглашение с «быками» в одностороннем порядке.