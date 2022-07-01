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Осипенко отреагировал на информацию об интересе со стороны ЦСКА

Ранее появилась соответствующая информация.
01 июля 2022 16:18
автор: Александр Бойченко

Защитник «Ростова» Максим Осипенко прокомментировал информацию СМИ об интересе со стороны московского ЦСКА.

«Выходил ли на меня кто-то из ЦСКА? Нет. Слышал ли что-то об интересе ЦСКА? Прочитал в интернете», - сказал Осипенко «Чемпионату».

Напомним, что Осипенко пополнил состав «Ростова» в январе 2020 года. Всего за южан он отыграл 69 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной России защитник провел три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.

источник: Чемпионат.com
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