Хачатурянц объяснил, после какого события в России решили ускорить процесс введения Fan-ID

Бывший президент РПЛ Ашот Хацатурянц рассказал, после какого спортивного события в Госдуме ускорили процесс введения Fan-ID.

- Конечно, это не решение РФС или РПЛ. Более того, вы знаете, что Александр Валерьевич (Дюков) с 2018 года вел переговоры. И была создана рабочая группа, обсуждались и сроки введения, и форма. Но потом произошло событие, а именно с болельщиками ЦСКА после игры «Зенит» — ЦСКА, которое явилось триггером, ускорением всех процессов, - заявил Хачатурянц ютуб-каналу «Коммент.шоу».



Напомним, 28 ноября после окончания матча 16-го тура РПЛ ЦСКА - Зенит (0:2) сотни болельщиков ЦСКА долгое время не могли покинуть сектор стадиона «ВЭБ Арена». В результате пиротехнического шоу сотрудники правопорядка необоснованно задержали большое количество фанатов красно-синих.