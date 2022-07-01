«Црвена Звезда» потребует у «Зенита» 10-12 миллионов евро за переход защитника Эраковича

Стало известно о том, сколько планирует заработать «Црвена Звезда» на продаже центрального защитника клуба Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Согласно данным портала Mozzart Sport, сербская команда планирует получить за трансфер 21-летнего футболиста от 10 до 12 миллионов евро. Ранее появилась информация, что переговоры о переходе игрока состоятся 3 июля в Сочи во время товарищеской встречи между клубами.

Напомним, что Эракович является воспитанником академии «Црвены Звезды». Всего за команду из Белграда он отыграл 60 матчей, отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.