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«Црвена Звезда» потребует у «Зенита» 10-12 миллионов евро за переход защитника Эраковича

Сербский футболист может пополнить состав действующего чемпиона РПЛ в летнее трансферное окно.
01 июля 2022 16:28
автор: Владислав Корегин

Стало известно о том, сколько планирует заработать «Црвена Звезда» на продаже центрального защитника клуба Страхиньи Эраковича в «Зенит».

Согласно данным портала Mozzart Sport, сербская команда планирует получить за трансфер 21-летнего футболиста от 10 до 12 миллионов евро. Ранее появилась информация, что переговоры о переходе игрока состоятся 3 июля в Сочи во время товарищеской встречи между клубами.

Напомним, что Эракович является воспитанником академии «Црвены Звезды». Всего за команду из Белграда он отыграл 60 матчей, отдав один результативный пас. Его контракт рассчитан до лета 2025 года.

источник: Mozzart Sport
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