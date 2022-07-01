Тарханов заявил, что Осипенко способен усилить надежность оборонительной линии ЦСКА

Бывший главный тренер ряда клубов РПЛ Александр Тарханов отреагировал на появившуюся новость о том, что ЦСКА хочет подписать центрального защитника «Ростова» Максима Осипенко.

Ранее в СМИ стало известно, что армейский клуб предложил за 28-летнего россиянина три миллиона евро, однако ростовчане хотят получить за своего футболиста более крупную сумму.

– Трудно прямо сказать, сможет ли он усилить ЦСКА или нет. Но он обладает необходимым уровнем профессионализма, чтобы помочь армейцам в надежности. Данные у Осипенко неплохие, конечно, он может заиграть в клубе, – цитирует Тарханова «Евро-футбол.ру».

Напомним, что Осипенко перешел в «Ростов» в январе 2020 года, подписав с командой четырехлетний контракт. Всего за донской клуб он провел 69 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.