Соломатин выразил мнение, что ЦСКА сможет заменить Эджуке

Экс-игрок ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением по поводу возможного ухода из стана армейцев флангового нападающего Чидеры Эджуке.

Ранее стало известно, что 24-летний нигериец принял решение приостановить свой контракт с красно-синими на один сезон и пополнить состав берлинской «Герты».

– Насколько сильно скажется его уход? Незаменимых нет. Эджуке – тот, кого ЦСКА сможет заменить. Насколько я слышал, в ЦСКА ведутся какие-то переговоры. Возможно, уже велись разговоры об игроках ему на замену, – цитирует Соломатина «Чемпионат».

Напомним, что Эджуке защищает цвета ЦСКА с лета 2020 года. Всего за армейцев он отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро