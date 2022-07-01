Гришин - об Осипенко: Ненадежный защитник. Из-под него постоянно забивают голы

Экс-тренер ЦСКА Александр Гришин считает, что защитник «Ростова» Максим Осипенко не соответствует цене в 10 миллионов евро.

«Осипенко не стоит 10 млн евро. Он защитник, который играет ненадежно, из-под него постоянно забивают голы, постоянно создаются моменты. Сумма, которую запросил «Ростов» за Осипенко, - это явно перебор, особенно учитывая, что ему 28 лет», — сказал Александр Гришин «Чемпионату».

Напомним, что Осипенко пополнил состав «Ростова» в январе 2020 года. Всего за южан он отыграл 69 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной России защитник провел три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.