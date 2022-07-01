«Торпедо» объявило о подписании контракта с бывшим защитником «Спартака» Кутеповым

Пресс-служба московского «Торпедо» сообщило о том, что к команде присоединился центральный защитник Илья Кутепов, ранее покинувший «Спартак» на правах свободного агента.

Отмечается, что 28-летний футболист заключил с автозаводцами однолетний контракт с возможностью продления еще на один сезон.

Напомним, что 2 июня пресс-служба «Спартака» объявила об уходе Кутепова из команды. Он находился в клубной системе москвичей с 2012 года. За столичный клуб футболист отыграл 114 матчей, забив два гола. Вместе с красно-белыми защитник стал чемпионом России и обладателем Кубка страны.