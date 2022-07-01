Хорхе Сампаоли покинул должность главного тренера «Марселя»

Главный тренер «Марселя» Хорхе Сампаоли ушел с поста наставника клуба. Об этом сообщает пресс-служба провансальцев.

По информации источника, руководство французской команды договорилось с 62-летним аргентинцем о прекращении трудового сотрудничества.

Напомним, что Сампаоли возглавлял «Марсель» с марта прошлого года. По итогам сезона-2021/22 бело-голубые заняли второе место в турнирной таблице чемпионата Франции и вышла в групповой этап Лиги чемпионов.

Ранее в своей карьере наставник тренировал сборные Чили и Аргентины, а на клубном уровне руководил «Севильей», «Сантосом» и «Атлетико Минейро».