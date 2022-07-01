Мостовой не удивлен тому, что Эджуке может покинуть ЦСКА

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход форварда ЦСКА Чидера Эджуке в берлинскую «Герту» на правах аренды.

«Это потеря для ЦСКА. Языджи ушел, сейчас еще Эджуке уйдет. Эджуке - один из моторчиков, который в любом состоянии может создать момент. Это нормально, что он воспользовался возможностью от ФИФА. Каждую неделю мы видим новые фамилии убывающих. Так и будет постоянно. Эджуке можно понять», сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, что Эджуке защищает цвета ЦСКА с лета 2020 года. Всего за армейцев он отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро