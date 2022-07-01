ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мостовой не удивлен тому, что Эджуке может покинуть ЦСКА

Ранее появилась информация, что нигериец может уйти в аренду в «Герту».
01 июля 2022 17:33
автор: Александр Бойченко

Бывший полузащитник сборной России Александр Мостовой прокомментировал возможный переход форварда ЦСКА Чидера Эджуке в берлинскую «Герту» на правах аренды.

«Это потеря для ЦСКА. Языджи ушел, сейчас еще Эджуке уйдет. Эджуке - один из моторчиков, который в любом состоянии может создать момент. Это нормально, что он воспользовался возможностью от ФИФА. Каждую неделю мы видим новые фамилии убывающих. Так и будет постоянно. Эджуке можно понять», сказал Мостовой «Чемпионату».

Напомним, что Эджуке защищает цвета ЦСКА с лета 2020 года. Всего за армейцев он отыграл 65 матчей, забил десять голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7,5 млн евро

источник: Чемпионат.com
Это интересно:
«Домой по паспорту не ходят!» Фанаты «Локомотива» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan-ID
Ранее активные фанаты большей части российских клубов поддержали это намерение.
01.07.2022 18:41
Футбол
автор: Александр Бойченко
Карпин иронично отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к Осипенко
Ранее появилась соответствующая информация.
01.07.2022 18:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
Крал приостановил контракт со «Спартаком» до лета 2023 года
Крал приостановил контракт со «Спартаком» до лета 2023 года
Чешский игрок защищал цвета красно-белых с осени 2019 года.
01.07.2022 18:07
Футбол
автор: Владислав Корегин
Генеральный директор «Зенита»: Думаю, что Матео Кассьерра усилит атакующую мощь нашего клуба
Ранее форвард из Колумбии стал игроком сине-бело-голубых.
01.07.2022 17:54
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Ленинград» выступит перед началом Суперкубка России
«Ленинград» выступит перед началом Суперкубка России
Ранее было известно о приглашении МакSим.
01.07.2022 17:48
Футбол
автор: Максим Скороходов
Полузащитник «Зенита» Вендел может стать игроком «Фламенго»
Полузащитник «Зенита» Вендел может стать игроком «Фламенго»
Бразильский футболист пополнил состав петербуржцев осенью 2020 года.
01.07.2022 17:42
Футбол
автор: Владислав Корегин
Мостовой не удивлен тому, что Эджуке может покинуть ЦСКА
Ранее появилась информация, что нигериец может уйти в аренду в «Герту».
01.07.2022 17:33
Футбол
автор: Александр Бойченко
Хорхе Сампаоли покинул должность главного тренера «Марселя»
Хорхе Сампаоли покинул должность главного тренера «Марселя»
Аргентинский специалист руководил командой с весны 2021 года.
01.07.2022 17:28
Футбол
автор: Владислав Корегин
«Торпедо» объявило о подписании контракта с бывшим защитником «Спартака» Кутеповым
«Торпедо» объявило о подписании контракта с бывшим защитником «Спартака» Кутеповым
Футболист заключил с командой трудовое соглашение по схеме «1+1».
01.07.2022 17:14
Футбол
автор: Владислав Корегин
Гришин - об Осипенко: Ненадежный защитник. Из-под него постоянно забивают голы
Ранее появилась информация об интересе ЦСКА к 28-летнему игроку «Ростова».
01.07.2022 17:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Тайна Дэвис и Смолкина раскрыта! Они остаются в сборной России, но с новым тренером — экс-партнером Тутберидзе
Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли слухи о своем переходе под флаг США и прояснили, что происходит на самом деле.
Адебайор вручил Гран-при, в Кубок РПЛ вложат полмиллиарда. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Обновленный красный болид привезет Леклера к победе! Расклады на Гран-при Великобритании
1 - 3 июля в Сильверстоуне пройдет десятый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и их команд.
Минималка от «Питтсбурга», солнце Майами или шанс на Кубок Стэнли? Что выберет этим летом Малкин
1 июля истек срок контракта Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Если стороны не подпишут новое соглашение в ближайшие недели, то наш центрфорвард выйдет на рынок неограниченно свободным агентом.
«Лига Ставок» и другие лидеры рынка получили награды на «Премии РБ»-2022
В Москве прошла церемония вручения наград победителям ежегодной Премии «Рейтинга Букмекеров». Гран-при удостоилась компания «Фонбет».
«Допускаю, что этот Циннбауэр через неделю захочет уехать». Ринат Билялетдинов — о новом главном тренере «Локомотива»
Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Йозефа Циннбауэра.
Когда Месси и Роналду не попадают даже в Топ-20! Marca составила «правильный» рейтинг лучших
Авторитетное испанское издание устроило голосование, выбрав сотню лучших футболистов года, выступавших в Европе. Жюри состояло из 60 журналистов и аналитиков со всего мира, а результаты удивят многих.
Дзюба и другие экс-сборники на выданье! Российские звезды, которые подходят к старту РПЛ без контракта с клубом
«Плеймейкер» выбрал пять самых известных российских футбольных свободных агентов.
Дочь Тутберидзе вышла замуж за США? Межсезонье в фигурном катании
Серебряные призеры последнего чемпионата России в танцах на льду и участники Олимпиады-2022 Диана Дэвис и Глеб Смолкин, похоже, действительно хотят переметнуться из-под нашего флага под звездно-полосатый.
Вернет ли Холлоуэй корону? Выиграет ли Павлович самый опасный бой в жизни? Топ-7 поединков ММА и Bellator в июле-2022
«Плеймейкер» рассказывает о главных боях, которые ждут поклонников ММА в июле 2022 года.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика