Полузащитник «Зенита» Вендел может стать игроком «Фламенго»

«Фламенго» интересуется подписанием центрального полузащитника «Зенита» Вендела.

По информации Coluna Do Fla, спортивный директор бразильского клуба уже провел беседу с представителями 24-летнего хавбека на тему возможного трансфера этим летом. Отметим, что в конце июня футболист вернулся в расположение сине-бело-голубых.

Напомним, Вендел выступает за «Зенит» с октября 2020 года. В общей сложности он провел за петербуржцев 55 матчей во всех турнирах, забил шесть голов и отдал восемь результативных передач. Его контракт рассчитан до конца сезона-2024/25.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 19 миллионов евро.