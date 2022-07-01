Генеральный директор «Зенита»: Думаю, что Матео Кассьерра усилит атакующую мощь нашего клуба

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев поделился мнением по поводу перехода нападающего «Сочи» Матео Кассьерры в петербургский клуб.

Отметим, что 30 июня петербургский клуб объявил о подписании трехлетнего контракта с колумбийским футболистом. При этом трудовое соглашение может быть продлено еще на один сезон.

– Переговоры были проведены с обеих сторон профессионально. Матео себя очень ярко проявил, что стоит его хет-трик в матче с московским «Динамо», который решал судьбу серебряных медалей. Очень интересный форвард. Я думаю, что он усилит нашу атакующую мощь, – цитирует Медведева ТАСС.

Напомним, что Кассьерра выступал за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» 25-летний форвард отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.