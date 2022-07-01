Крал приостановил контракт со «Спартаком» до лета 2023 года

Пресс-служба «Спартака» сообщила о том, что контракт клуба с опорным полузащитником Алексом Кралом был приостановлен до 30 июня 2023 года.

Как утверждает источник, инициатором данного решения стал сам 24-летний хавбек.

Напомним, что Крал перешел в «Спартак» в сентябре 2019 года из «Славии» за 12 миллионов евро. Всего за красно-белых он отыграл 60 матчей, отдав шесть результативных передач. Его действующее соглашение с командой рассчитано до лета 2024-го.

В сезоне-2021/22 полузащитник выступал на правах аренды в «Вест Хэме», приняв участие лишь в шести встречах лондонцев.