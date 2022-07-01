Карпин иронично отреагировал на слухи об интересе ЦСКА к Осипенко

Главный тренер «Ростова» и сборной России Валерий Карпин иронично отреагировал на возможный переход защитника желто-синих Максима Осипенко в ЦСКА.

- (Смеется). Да? Ну раз так, то я, думаю, могу поговорить с Арташесом Владимировичем (Арутюнянцем, президентом «Ростова» - «Советский спорт») и предложить ЦСКА за Игоря Дивеева 3,5 миллиона, - передает слова Карпина Sport24.

Напомним, что Осипенко пополнил состав «Ростова» в январе 2020 года. Всего за южан он отыграл 69 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу. Его контракт рассчитан до конца сезона-2023/24.

В составе сборной России защитник провел три встречи. Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 3,5 миллиона евро.