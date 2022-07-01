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«Домой по паспорту не ходят!» Фанаты «Локомотива» объявили о бойкоте матчей РПЛ из-за Fan-ID

Ранее активные фанаты большей части российских клубов поддержали это намерение.
01 июля 2022 18:41
автор: Александр Бойченко

Активный сектор фанатов московского «Локомотива» UnitedSouth объявил о бойкоте матчей Российской Премьер-лиги из-за предстоящего введения системы Fan-ID на российских стадионах.

«После долгих обсуждений внутри сообщества фанатов «Локомотива» и отдельно внутри UnitedSouth мы приняли решение отказаться от походов на матчи РПЛ в качестве протеста против ввода в новом сезоне Премьер-лиги паспорта болельщика.

Еще раз повторим свою позицию в отношении самого документа: мы отказываемся оформлять Fan ID ради простого и обычного для всех нас посещения футбола. Все аргументы мы писали еще зимой. Но основной остается тем же: домой по паспорту не ходят! Фанат - не преступник. Stop Fan ID!», - говорится в сообщении.

Напомним, закон о введении в России системы обязательной идентификации зрителей спортивных мероприятий был принят в конце 2021 года, а его положения вступили в силу с 1 июня 2022 года. Согласно ему, каждый болельщик, собирающийся посетить спортивное мероприятие, обязан оформить персонифицированную карту.

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.

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