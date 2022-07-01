«Ливерпуль» продлил контракт с Мохаммедом Салахом до конца сезона-2024/25

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах подписал новый контракт с клубом, сообщает пресс-служба «мерсисайдцев».

По информации источника, трудовое соглашение между командой АПЛ и 30-летним египтянином рассчитано до конца сезона-2024/25. Ранее в СМИ появлялись слухи о том, что футболист может покинуть стан «красных» этим летом. На футболиста претендовал мадридский «Реал».

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за клуб он отыграл 254 матча, забил 156 голов и отдал 63 результативных паса. Вместе с «красными» футболист стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Салаха в 90 миллионов евро.