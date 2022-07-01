«Тишина на стадионах никого не радует». Экс-президент «Локомотива» - о бойкоте фанатов матчей РПЛ

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов прокомментировал решение фанатов красно-зеленых бойкотировать матчи Российской Премьер-лиги из-за введения Fan-ID.

«Есть закон, и он принят. Когда его принимали, можно было осуждать, оспаривать, дискутировать. Сейчас закон принят его нужно исполнять. Они решили его не исполнять значит, не будут ходить на футбол.

Конечно, это ущерб для нашего большого футбола. Тишина на стадионах никого не радует. Не думаю, что решение как-то повлияет на закон, принятый Госдумой», - сказал Наумов «Чемпионату».

Ранее фанатские объединения практически всех клубов РПЛ приняли решение бойкотировать матчи своих команд в связи с принятием соответствующего закона. В некоторых городах система заработает уже с 4 июля, в остальных - с 1 декабря 2022 года.