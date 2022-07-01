Клопп - о продлении контракта с Салахом: Теперь он принадлежит «Ливерпулю» целиком

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал продление контракта Мохамеда Салаха в «мерсисайдцами».

«Очень рад! Это лучшее решение для нас и лучшее решение для него. Я думаю, что теперь он целиком принадлежит нам. Теперь это его клуб. Я не сомневаюсь, что его лучшие годы еще впереди. И это о чем-то говорит, потому что его первые пять сезонов здесь были легендарными.

В плане физической подготовки он просто машина - в самой невероятной форме. Он усердно работает над этим и получает свои награды», - цитирует Клоппа пресс-служба клуба.

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за клуб он отыграл 254 матча, забил 156 голов и отдал 63 результативных паса. Вместе с «красными» футболист стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Салаха в 90 миллионов евро.