В ЦСКА заявили, что информация об интересе клуба к Осипенко не соответствует действительности

Директор ЦСКА по коммуникациям Кирилл Брейдо высказался по поводу появившихся слухов о том, что армейский клуб хочет приобрести у «Ростова» центрального защитника Максима Осипенко.

Ранее в СМИ стало известно, что красно-синие предложили за 28-летнего россиянина три миллиона евро, однако ростовчане хотят получить за своего футболиста более крупную сумму, а именно десять миллионов.

– Вся информация по Осипенко применительно к ЦСКА не соответствует действительности, никаких переговоров не ведется. Что касается Эджуке, то в самое ближайшее время последует официальная информация от клуба, – приводит слова Брейдо «Чемпионат».

Напомним, что Осипенко перешел в «Ростов» в январе 2020 года, подписав с командой контракт до конца сезона-2023/24. Всего за донской клуб он провел 69 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

В составе сборной России футболист отыграл три встречи.