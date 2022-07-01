Кечинов считает, что уход Крала из «Спартака» не станет потерей для московской команды

Экс-игрок «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением по поводу новости о том, что опорный полузащитник Алекс Крал временно покинул клуб.

Ранее стало известно, что контракт 24-летнего хавбека с красно-белыми был приостановлен до лета 2023 года по инициативе футболиста.

– Ну какая это потеря? Он уже давно не в команде. Он бы мог пригодиться в центре. Но тренер уже ознакомился и посчитал, что Крал ему не пригодится ни в каком качестве. Есть молодые ребята на эту позицию, – приводит слова Кечинова «Чемпионат».

Напомним, что Крал выступал за «Спартак» с осени 2019 года. Всего за команду он отыграл 60 матчей, отдав шесть результативных передач. В сезоне-2021/22 полузащитник выступал на правах аренды в «Вест Хэме», приняв участие лишь в шести встречах лондонцев.