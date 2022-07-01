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Головин признался, что в последнее время не следит за выступлениями ЦСКА

Россиянин является воспитанником армейцев.
01 июля 2022 20:08
автор: Александр Бойченко

Полузащитник «Монако» Александр Головин признался, что в последнее время не следит за выступлениями своего бывшего клуба ЦСКА в Российской Премьер-лиге.

«Когда я только ушел из ЦСКА, следил за клубом. Я столько времени провел в этой команде. Сейчас состав практически полностью поменялся. Лично знаю 3-4 игрока, поэтому практически не смотрю. Последнее время смотрел какие-то большие матчи, «Зенит» - «Спартак», и все», - передает слова Головина бывший футболист Алексей Гасилин на своем ютуб-канале.

Напомним, Головин выступал за ЦСКА в период с 2013 по 2018 годы. По окончании сезона-2017/18 перебрался в «Монако» за 30 миллионов евро.

В прошлом сезоне полузащитник сыграл в 27 матчах «монегасков», забил три гола и отдал четыре результативные передачи. Действующий контракт россиянина с клубом рассчитан до 30 июня 2024 года.

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