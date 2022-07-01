«Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Лингарда

Бывший полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джесси Лингард, ранее ставший свободным агентом, может пополнить состав другого клуба АПЛ.

Как сообщает The Telegraph, 29-летний хавбек входит в сферу интересов «Тоттенхэма». Отмечается, что основными конкурентами «шпор» в борьбе за футболиста станут «Вест Хэм» и «Эвертон».

Напомним, что Лингард покинул «Манчестер Юнайтед» по окончании сезона-2021/22 в связи с истечением срока контракта. Всего в составе «красных дьяволов» он отыграл 232 матча, забил 35 голов и отдал 21 результативную передачу.

За сборную Англии полузащитник провел 32 встречи (6 голов).