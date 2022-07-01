Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА, воспользовавшись опцией ФИФА

Исландский полузащитник ЦСКА Арнор Сигурдссон приостановил действие контракта с армейцами.

Об этом сообщает «Чемпионат» со ссылкой на собственный источник.

ФИФА разрешил легионерам приостанавливать действующие соглашения с клубами РПЛ до 30 июня 2023 года и искать себе новые команды за рубежом.

Ранее сообщалось, что Сигурдссон хочет вернуться в шведский «Норчепинг», за который выступал до перехода в ЦСКА.

В прошлом сезоне полузащитник выступал за итальянскую «Венецию» на правах аренды. На его счету 11 проведенных матчей и ни одного результативного действия. Действующмй контракт с армейцами действует до 30 июня 2024 года.