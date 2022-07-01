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Салах опередил Роналду и стал самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ

Ранее египтянин продлил контракт с «мерсисайдцами».
01 июля 2022 22:10
автор: Александр Бойченко

Нападающий «Ливерпуля» Мохамед Салах стал самым высокооплачиваемым игроком Английской Премьер-лиги после того, как переподписал контракт с «мерсисайдцами».

Об этом сообщает Daily Mail.

Его зарплата по новому контракту составляет 400 тысяч фунтов стерлингов в неделю.

Эта зарплата превышает оклад звездных игроков Премьер-лиги, в том числе нападающего «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду и полузащитника «Манчестер Сити» Кевина де Брюйне.

Салах - один из самых высокооплачиваемых игроков в мире. По зарплате он уступает только звездам «ПСЖ»: Лионелю Месси, Килиану Мбаппе и Неймару.

Напомним, что Салах выступает за «Ливерпуль» с июля 2017 года. Всего за клуб он отыграл 254 матча, забил 156 голов и отдал 63 результативных паса. Вместе с «красными» футболист стал чемпионом Англии, а также обладателем Лиги чемпионов.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Салаха в 90 миллионов евро.

источник: The Daily Mail
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