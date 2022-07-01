Ротенберг - о трансфере Кассьерры в «Зенит»: Он выбрал команду, которая классом одна из лучших в РПЛ

Владелец «Сочи» Борис Ротенберг прокомментировал переход колумбийца Матео Кассьеры в «Зенит».

— У каждого спортсмена своя судьба, и мы должны помогать им развиваться. Он выбрал вариант с переходом в команду, которая классом одна из самых лучших в России. Пусть играет и добивается того результата, который показал в «Сочи», чтобы не был хуже, - передает слова Ротенберга Sport24.

Напомним, что Кассьерра выступал за «Сочи» с августа прошлого года. Всего за «барсов» он отыграл 23 матча во всех турнирах, забил 14 голов и отдал шесть результативных передач.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 4,5 миллиона евро.