Экс-президент «Локомотива» Геркус: Я двумя руками за создание Кубка лиги

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное создание нового турнира в следующем сезоне - Кубка лиги.

«Лично я – двумя руками за Кубок лиги! Это дополнительные игры для футболистов – не мы ли жаловались о недостаточной игровой практике для них? Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс «поймать» матч с привлекательной афишей в относительно теплое время года», - написал Геркус в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нем будут представители только клубов РПЛ, а розыгрыш будет проходить по системе плей-офф: в каждом раунде одна пара соперников проведет два матча - по одному дома и в гостях