ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Экс-президент «Локомотива» Геркус: Я двумя руками за создание Кубка лиги

В новом сезоне в России может появиться новый футбольный турнир.
02 июля 2022 10:00
автор: Александр Бойченко

Экс-президент «Локомотива» Илья Геркус прокомментировал возможное создание нового турнира в следующем сезоне - Кубка лиги.

«Лично я – двумя руками за Кубок лиги! Это дополнительные игры для футболистов – не мы ли жаловались о недостаточной игровой практике для них? Это дополнительные игры для болельщиков, особенно для тех, кто ходит не очень часто. У них появляется дополнительный шанс «поймать» матч с привлекательной афишей в относительно теплое время года», - написал Геркус в своих социальных сетях.

Ранее стало известно, что в случае создания Кубка лиги участвовать в нем будут представители только клубов РПЛ, а розыгрыш будет проходить по системе плей-офф: в каждом раунде одна пара соперников проведет два матча - по одному дома и в гостях

Это интересно:
Экс-президент «Локомотива» Геркус: Я двумя руками за создание Кубка лиги
В новом сезоне в России может появиться новый футбольный турнир.
02.07.2022 10:00
Футбол
автор: Александр Бойченко
Ротенберг - о трансфере Кассьерры в «Зенит»: Он выбрал команду, которая классом одна из лучших в РПЛ
Нападающий перешел в команду из Санкт-Петербурга за 4,50 миллионов евро.
01.07.2022 23:17
Футбол
автор: Александр Бойченко
Владелец «Сочи» Ротенберг рассказал о своем отношении к Федотову после того, как тот ушел в ЦСКА
В прошлом сезоне под руководством специалиста южане достигли лучшего результата в своей истории.
01.07.2022 22:44
Футбол
автор: Александр Бойченко
Салах опередил Роналду и стал самым высокооплачиваемым футболистом АПЛ
Ранее египтянин продлил контракт с «мерсисайдцами».
01.07.2022 22:10
Футбол
автор: Александр Бойченко
Сигурдссон приостановил контракт с ЦСКА, воспользовавшись опцией ФИФА
В прошлом сезоне исландец выступал за «Венецию».
01.07.2022 21:11
Футбол
автор: Александр Бойченко
«Тоттенхэм» рассматривает возможность подписания экс-полузащитника «Манчестер Юнайтед» Лингарда
В данный момент английский футболист пребывает в статусе свободного агента.
01.07.2022 20:45
Футбол
автор: Владислав Корегин
Стадион «Камп Ноу» был официально переименован
Ранее стало известно о том, что новым спонсором каталонской команды стал Spotify.
01.07.2022 20:29
Футбол
автор: Владислав Корегин
Головин признался, что в последнее время не следит за выступлениями ЦСКА
Россиянин является воспитанником армейцев.
01.07.2022 20:08
Футбол
автор: Александр Бойченко
Кечинов считает, что уход Крала из «Спартака» не станет потерей для московской команды
Ранее чешский футболист приостановил свой контракт с красно-белыми.
01.07.2022 20:00
Футбол
автор: Владислав Корегин
В ЦСКА заявили, что информация об интересе клуба к Осипенко не соответствует действительности
Ранее появилась новость о готовности армейцев подписать российского футболиста.
01.07.2022 19:15
Футбол
автор: Владислав Корегин
Волкановски поставит точку в трилогии с Холлоуэем! Расклад и лучшие ставки на UFC 276
В ночь на 3 июля в Лас-Вегасе пройдет турнир UFC 276 сразу с двумя титульными боями: Исраэль Адесанья против Джареда Каннонира и Алекс Волкановски против Макса Холлоуэйя. «Плеймейкер» взвешивает шансы.
Справляются и без Федотова! Как «Сочи» победил по пенальти «Пари НН» и оторвался от ЦСКА
Обладатель Кубка PARI Премьер 2022 определился досрочно, а за второе место развернулась борьба.
Как вратаря олимпийской сборной России по хоккею объявили в розыск и загребли в военкомат
Один из героев Олимпиады-2022 Иван Федотов, который дотащил сборную России до финального матча в Пекине, утром 1 июля оказался в оперативной разработке.
Тайна Дэвис и Смолкина раскрыта! Они остаются в сборной России, но с новым тренером — экс-партнером Тутберидзе
Диана Дэвис и Глеб Смолкин опровергли слухи о своем переходе под флаг США и прояснили, что происходит на самом деле.
Адебайор вручил Гран-при, в Кубок РПЛ вложат полмиллиарда. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Обновленный красный болид привезет Леклера к победе! Расклады на Гран-при Великобритании
1 - 3 июля в Сильверстоуне пройдет десятый этап «Формулы-1». «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и их команд.
Минималка от «Питтсбурга», солнце Майами или шанс на Кубок Стэнли? Что выберет этим летом Малкин
1 июля истек срок контракта Евгения Малкина с «Питтсбург Пингвинз». Если стороны не подпишут новое соглашение в ближайшие недели, то наш центрфорвард выйдет на рынок неограниченно свободным агентом.
«Лига Ставок» и другие лидеры рынка получили награды на «Премии РБ»-2022
В Москве прошла церемония вручения наград победителям ежегодной Премии «Рейтинга Букмекеров». Гран-при удостоилась компания «Фонбет».
«Допускаю, что этот Циннбауэр через неделю захочет уехать». Ринат Билялетдинов — о новом главном тренере «Локомотива»
Бывший наставник «Локомотива» Ринат Билялетдинов поделился с «Плеймейкером» мнением о назначении Йозефа Циннбауэра.
Когда Месси и Роналду не попадают даже в Топ-20! Marca составила «правильный» рейтинг лучших
Авторитетное испанское издание устроило голосование, выбрав сотню лучших футболистов года, выступавших в Европе. Жюри состояло из 60 журналистов и аналитиков со всего мира, а результаты удивят многих.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика