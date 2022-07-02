Газизов считает, что сумма трансфера в 10 млн евро за Агаларова - заоблачная

Президент «Уфы» Шамиль Газизов считает, что цена трансфера в 10 миллионов евро за Гамида Агаларова не является рыночной.

«Мы уже говорили, что если будет достойное предложение, мы его рассмотрим. Я не буду озвучивать, какое именно достойное предложение нас бы устроило. В нынешних реалиях 10 млн евро является заоблачной суммой, ее не будет, это выше рынка, нерычночная цена, а мы реально смотрим на вещи. Эта сумма не фигурировала никогда», - заявил Газизов ТАСС.

Напомним, что Агаларов выступает за «Уфу» с января 2020 года. В прошедшем сезоне игрок стал лучшим бомбардиром чемпионата России, отличившись 19 забитыми мячами в 29 матчах. Его контракт рассчитан до 30 июня 2024-го.

Портал Transfermarkt оценивает текущую стоимость Агаларова в шесть миллионов евро.