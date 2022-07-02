Общаемся, слушаем музыку, пьем». Гайч высказался об адаптации в ЦСКА

Аргентинский нападающий ЦСКА Адольфо Гайч рассказал, почему он не смог изначально адаптироваться в России.

«Почему моя адаптация в России проходит так тяжело? Мне было непросто. Попал в новую для себя среду: другой язык, другая культура - это очень сложно. Но, могу сказать, что сейчас чувствую себя отлично. Сейчас я лучше, чем был раньше.

Сейчас в команде есть несколько латиноамериканцев. У нас отличная связь. Много времени проводим вместе. Общаемся, слушаем музыку, пьём мате. Это помогает», - цитирует Гайча «Спорт-экспресс».

Напомним, что Гайч пополнил состав ЦСКА в августе 2020 года. Сумма его трансфера из «Сан-Лоренсо» составила 8,5 миллионов евро. В составе москвичей он отыграл 19 матчей, забил один гол и отдал один ассист. Его контракт рассчитан до лета 2025-го.