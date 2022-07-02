Воспитанник «Спартака» покинул казанский «Рубин»

Полузащитник Александр Зуев покинул казанский «Рубин».
Как сообщает пресс-служба казанцев, футболист и клуб расторгли контракт по обоюдному согласию сторон.
Напомним, в сезоне 2021/22 Зуев провел 20 матчей во всех клубных турнирах, в которых не забил ни одного мяча.
Александр является воспитанником московского «Спартака». Не сумев закрепиться в основном составе красно-белых, он ушел в «Ростов» к Валерию Карпину, а оттуда - в «Рубин».
По итогам минувшего сезона казанцы вылетели из РПЛ в первый дивизион.
источник: ФК «Рубин»